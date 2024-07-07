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جديد المحليات > “قصور العسابلة” تستقبل عشاق التراث بالنماص
07/07/2024   7:30 ص

“قصور العسابلة” تستقبل عشاق التراث بالنماص

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تستعد “قصور العسابلة” التراثية لاستقبال عشاق التراث بمحافظة النماص، ضمن مستهدفات تطوير القرى التراثية، بعد افتتاح الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، لها عقب الانتهاء من ترميمها وتحويلها إلى مزار سياحي.

ويتألف الموقع التراثي من أربعة قصور تاريخية، تتراوح ارتفاعاتها بين دورين وثلاثة أدوار، ما يجعلها تمثل الطابع التقليدي للبناء في منطقة عسير، كما تحتوي على 60 غرفة تغطي مساحة إجمالية قرابة 5000 متر مربع.

وفي سياق آخر، تشهد محافظة النماص العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والرياضية المتنوعة، خلال إجازة الصيف هذا العام 1446هـ، وعلى مدار شهر ونصف، بدءًا من فعالية “الحصن” وعروض الفنون الشعبية، وصولًا إلى فعاليات زراعية مثل سوق المزارعين والقافلة الزراعية ومبادرة النماص الخضراء. وفق “أخبار 24”.

كما ستقام أنشطة رياضية مثل “رماية السهام” و”سباق الدرجات الهوائية” و”الهايكنج الجبلي” و”أسبوع الرياضة للجميع” و”بطولة النماص للبادل” و”ماراثون النماص” و”بطولة التقاط الأوتاد”. وستقام في الجانب الثقافي، محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية، إضافة لفعاليات مثل “ملتقى النحت” و”ملتقى الفنون البصرية”.

“قصور العسابلة” تستقبل عشاق التراث بالنماص

جديد المحليات
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