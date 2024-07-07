شوريات يشاركن باجتماعات “العشرين” للبرلمانيات

شارك وفد مجلس الشورى ممثلاً في أعضاء المجلس الدكتورة منى آل مشيط، والدكتورة عالية الدهلوي، في أول أعمال اجتماعات مجموعة العشرين للبرلمانيات.
واستعرضت عضو مجلس الشورى الدكتورة عالية الدهلوي في كلمة خلال الاجتماع المنعقد في مدينة ماسايو بالبرازيل، الدور البارز والنقلة النوعية في السياسات والتشريعات لدعم مشاركة المرأة السعودية في التنمية الوطنية بفضل ورؤية القيادة الحكيمة.
وقالت في كلمتها، إن رحلة التحول التي تمر بها المملكة مع رؤية المملكة 2030 أسهمت بشكل فاعل في إيجاد فرص عمل متنوعة للجميع لتضمن النمو الاقتصادي الشامل، وإتاحة الفرص المتكافئة التي من شأنها الإسهام في ازدهار المملكة والاستفادة منه.
وأشارت إلى أن تمكين وتعزيز الأدوار الاقتصادية للمرأة شهد خلال السنوات الماضية قفزات متتالية شكلت معها نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل حالياً 35.3%.
وأكدت أنه ومن خلال الجهود الكبيرة في المملكة أصبحت المرأة شريكة في التنمية الوطنية في العديد من القطاعات التجارية، والهندسية، والرياضية، والعدلية، والتكنولوجيا، وغيرها الكثير من المجالات. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن الاجتماع الذي عقد أعماله على مدى يومين في إطار رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لعام ٢٠٢٤م، شهد مشاركة برلمانيات من المجالس التشريعية الأعضاء في مجموعة العشرين وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والاتحاد البرلماني الدولي، وناقش عددًا من الموضوعات شملت دور المرأة في العدالة المناخية والاستدامة البيئية، والمبادرات الرامية إلى زيادة المشاركة والتمكين الاقتصادي للمرأة.