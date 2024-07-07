“بيت حائل” يعيد الزمن الجميل

جذبت أجواء تراثية ثقافية لفعاليات مهرجان بيت حائل “البيت بيتكم.. يا بعد حيي” بنسخته الثالثة أكثر من 14 ألف زائر وزائرة من مختلف الأعمار خلال أول أسبوع من انطلاقه بمنتزه أجا بارك.
وتوافد الحضور للاستمتاع بباقة مميزة ومنوعة من الأنشطة التراثية الثقافية التي تحتوي على أجنحة من الحرف والمشغولات اليدوية والأكلات الشعبية التراثية بأصناف مختلفة، وأجنحة النقوش الثمودية.
ويشمل بيت حائل على جناح الفن التشكيلي لأبرز الفنانين بالمنطقة، وجناح لفن “الريزون”، إضافة لمسرح الفنون الشعبية بمنطقة حائل والنماذج السكنية المستوحاة من إرثهم التقليدي، وكذلك القرية الحجازية التي تضم بين جنباتها العديد من المعارض والأجنحة التراثية والمأكولات الحجازية الشهيرة. وفق “أخبار 24”.
وامتدح عدد من زوار مهرجان بيت حائل على ما يحتويه من فعاليات أرجعتهم بالذاكرة لسنوات ماضية كان يعيشها الآباء والأجداد وطرق استخداماتهم في توفير متطلباتهم اليومية.