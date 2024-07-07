نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “بيت حائل” يعيد الزمن الجميل
07/07/2024   7:30 ص

“بيت حائل” يعيد الزمن الجميل

+ = -
53

جذبت أجواء تراثية ثقافية لفعاليات مهرجان بيت حائل “البيت بيتكم.. يا بعد حيي” بنسخته الثالثة أكثر من 14 ألف زائر وزائرة من مختلف الأعمار خلال أول أسبوع من انطلاقه بمنتزه أجا بارك.

وتوافد الحضور للاستمتاع بباقة مميزة ومنوعة من الأنشطة التراثية الثقافية التي تحتوي على أجنحة من الحرف والمشغولات اليدوية والأكلات الشعبية التراثية بأصناف مختلفة، وأجنحة النقوش الثمودية.

ويشمل بيت حائل على جناح الفن التشكيلي لأبرز الفنانين بالمنطقة، وجناح لفن “الريزون”، إضافة لمسرح الفنون الشعبية بمنطقة حائل والنماذج السكنية المستوحاة من إرثهم التقليدي، وكذلك القرية الحجازية التي تضم بين جنباتها العديد من المعارض والأجنحة التراثية والمأكولات الحجازية الشهيرة. وفق “أخبار 24”.

وامتدح عدد من زوار مهرجان بيت حائل على ما يحتويه من فعاليات أرجعتهم بالذاكرة لسنوات ماضية كان يعيشها الآباء والأجداد وطرق استخداماتهم في توفير متطلباتهم اليومية.

“بيت حائل” يعيد الزمن الجميل

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885305819.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com