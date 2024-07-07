تكريم الطلبة الفائزين بمسابقة المهارات الثقافية

كَرّمت وزارتا الثقافة والتعليم الفائزين في النسخة الثانية من مسابقة المهارات الثقافية من طلبة التعليم العام بقيمة إجمالية للجوائز وصلت إلى 9 ملايين ريال، وذلك في حفلٍ ختاميٍ أُقيم اليوم في قاعة أرينا الرياض للمعارض.
وشهد الحفل الإعلان عن أسماء الطلبة الفائزين، حيث حصل الفائزون بالمراكز الأولى في جميع المراحل والمسارات على مبلغ 100 ألف ريال لكل فائز، فيما حصل الفائزون بالمركز الثاني على مبلغ 75 ألف ريال، وذلك بحضور وزير التعليم يوسف البنيان، ونائب وزير الثقافة حامد فايز، وجمع من المسؤولين في كلتا الوزارتين، وعددٍ من روّاد الثقافة والفن بالمملكة، وأولياء أمور الطلبة الفائزين في المسابقة.
فيما حصل الفائزون بالمركز الثالث على مبلغ 50 ألف ريال، إضافةً إلى تكريم أولياء أمورهم بمكافآتٍ ماليةٍ بلغت في مجموعها 1.4 مليون ريال، حيث حصل أولياء أمور الفائزين بالمراكز الأولى على 10 آلاف ريال، والثاني على مبلغ 7000 ريال، والثالث على 5000 ريال.
وتخلل الحفل توقيع 3 اتفاقيات مع شُركاء استراتيجيين يمثّلون دعماً أساسياً لأصحاب المواهب المميزة، وهم شركة مانجا العربية المحدودة لإنتاج ونشر القصص المصورة العربية واليابانية؛ وشركة أنغامي السعودية، الرائدة في مجال الموسيقى الرقمية، والتي ستقدم للفائزين في مساري الغِناء والعزف ألبوماتٍ غنائيةً مصغرةً تضم كل منها 4 أغانٍ، إلى جانب إقامة معسكر تدريبي متخصص يُركّز على صقل مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم الفنية. وفق “أخبار 24”.
في حين كانت الاتفاقية الثالثة مع شركة MBC ميديا سوليوشنز المحدودة، التي ستفتح أبوابها لاستضافة المواهب المميزة في أكاديمية MBC للتدريب، وإدراج المواهب المميزة في قاعدة بيانات المهارات الصاعدة لأعمال MBC، ما يفتح أمامهم فرصاً منوّعة للظهور والتألق في مجالات متعددة.
وتُغطي المسابقة في موسمها الحالي 10 مساراتٍ ثقافيةٍ وهي: الرسم، والخط العربي، والأفلام، والتصوير، والعزف، والغِناء، والقصة القصيرة، والمانجا، والشعر، وأخيراً المسرح، وذلك بهدف اكتشاف وتطوير مهارات الطلاب والطالبات في المجالات الثقافية والفنية، وتحقيق الاستثمار الأمثل لطاقاتهم.