“سلمان للإغاثة”.. عطاء بلا حدود للمحتاجين

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشاريعه ومبادراته الإنسانية لإغاثة الفئات الأكثر احتياجاً حول العالم، والتي شملت توزيع سلال غذائية وتمور وبرامج تطوعية.
ووزّع المركز 3950 سلة غذائية استفاد منها 23.7 ألف فرد بواقع 3950 أسرة، من الأسر الأكثر احتياجاً والمتضررة في مديريات: عتق، وحبان، و جردان بمحافظة شبوة اليمنية.
كما جرى توزيع 150 ألف ربطة خبز استفاد منها 125 ألف فرد، من العائلات المحتاجة من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين القاطنين في شمال لبنان، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار وقضاء المنية.
فيما سلّم السفير السعودي لدى موريشيوس فايز التمياط، 25 طناً من التمور هدية المملكة لنائب رئيس الوزراء محمد هوسنو، لتوزيعها على الفئات الأشد احتياجاً في البلاد ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة. وفق “أخبار 24”.
ونفّذ المركز في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، 8 برامج تدريبية تطوعية استفاد منها 230 فردًا، شملت التمديدات الكهربائية، والتبريد، والتكييف، والخياطة، والتطريز، وتطبيقات الحاسب الآلي، والأجهزة الكهربائية، وصيانة الكراسي المتحركة للمعاقين.
كما نظّم 3 دوريات رياضية لفئة 11 عامًا، وفئة 15 عامًا، وفئة فوق 50 عامًا في مخيم الزعتري بالأردن، وعقد دورة للحكام المستجدين بمشاركة 25 من أبناء مخيم الزعتري، تم خلالها تقديم محاضرات نظرية وتطبيقات عملية قبل أن يقود الحكام المشاركون في الدورة مباريات الأدوار النهائية من الدوري.