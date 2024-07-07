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جديد المحليات > أنشطة إعلامية تتطلب شهادات عدم ممانعة
07/07/2024   7:29 ص

أنشطة إعلامية تتطلب شهادات عدم ممانعة

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كشفت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام عن الأنشطة التي يجب على ممارسيها الحصول على شهادات عدم الممانعة من الهيئة لمزاولتها.

وشملت تلك الأنشطة تصريح التصوير للمؤسسات والشركات، وإنشاء الأندية أو الجمعيات المتخصصة في مجال الإعلام، وإجراء المسابقات التلفزيونية أو الإذاعية.

كما تضمنت أيضاً إنشاء مراكز ومعاهد المحتوى المرئي والمسموع، وتقديم الاستشارات الإعلامية والخدمات التي تتيحها مكاتب الدراسات، وتقديم العروض العامة للمحتوى الإعلامي بخلاف السينما أو مهرجانات الأفلام. وفق “أخبار 24”.

ويمكن للراغبين في الحصول على تلك الشهادات، التسجيل في بوابة الدخول الموحد لمنظومة الإعلام، واختيار أيقونة “شهادات عدم الممانعة”، ثم تحديد النشاط المراد إصدار شهادة بشأنه.

أنشطة إعلامية تتطلب شهادات عدم ممانعة

جديد المحليات
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