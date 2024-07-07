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رياضة > رسمياً.. أروابارينا مدربًا للتعاون
07/07/2024   7:33 ص

رسمياً.. أروابارينا مدربًا للتعاون

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أعلن نادي التعاون رسميًا التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني، رودولفو أروابارينا، لقيادة فريق الكرة بالنادي بدايةً من الموسم المقبل.

ويتولى أروابارينا القيادة الفنية لفريق التعاون خلفًا للبرازيلي شاموسكا، والذي رحل لتدريب فريق نيوم الصاعد حديثًا لدوري الدرجة الأولى.

وسبق أن تولى الأرجنتيني صاحب الـ 48 عامًا تدريب المنتخب الإماراتي، وكذلك أندية الوصل والوحدة الإماراتيين وبيراميدز المصري.

ويستعد التعاون لخوض منافسات السوبر السعودي حيث يلاقي النصر في نصف النهائي بأغسطس المقبل، وكذلك بطولة دوري أبطال آسيا “2” بعدما حجز المركز الرابع في دوري روشن بالموسم المنقضي. وفق “سبورت 24”.

رسمياً.. أروابارينا مدربًا للتعاون

رياضة
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