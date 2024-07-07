رباعي دوري روشن إلى نصف نهائي يورو 2024

سيشهد الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” على تواجد أربعة لاعبين من أندية دوري روشن السعودي.
وتأهل المنتخب الفرنسي بقيادة لاعب الاتحاد ونجم خط وسطه نغولو كانتي، ليواجه المنتخب الإسباني الذي يضم بين صفوفه ناتشو فيرنانديز المنضم حديثًا لصفوف القادسية وإيمريك لابورت مدافع النصر.
كما تأهل منتخب هولندا الذي يمثله جورجينهو فينالدوم لاعب الاتفاق إلى نصف نهائي يورو 2024 ليواجه المنتخب الإنجليزي.
وستلعب فرنسا ضد إسبانيا الثلاثاء المقبل، على أن يُقام يوم الأربعاء لقاء هولندا ضد إنجلترا، على أن يتأهل الفائز من المباراتين إلى النهائي. وفق “سبورت 24”.