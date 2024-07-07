سلمان الفرج يثير الغموض بشأن مستقبله

أثار لاعب الهلال السابق، سلمان الفرج، الغموض بشأن مستقبله بعد رحيله عن صفوف الزعيم خلال الانتقالات الصيفية الجارية 2024.
ورد سلمان الفرج، على أحد المشجعين، عبر حسابه على “سناب شات”، سأله عن حقيقة انضمامه لصفوف القادسية، بعد “اللوك” الجديد لقائد الهلال السابق.
وكتب سلمان الفرج مازحًا: “لا ماله أي علاقة”، في إشارة منه إلى عدم انتقاله لصفوف القادسية حتى الآن.
وكان نادي الهلال أعلن رسميًا، نهاية مشوار قائد الفريق سلمان الفرج، بعد مسيرة حافلة امتدت نحو 16 عاماً، حيث بدأ مسيرته منذ عام 2008، عندما تم تصعيده للفريق الأول.
وارتبط اسم الفرج في الفترة الأخيرة بالعديد من الأندية المختلفة أمثال نيوم المشارك في دوري يلو، والقادسية الصاعد حديثاً لدوري روشن، بجانب الثلاثي الاتحاد والأهلي والنصر.
ويعتبر الفرج أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الهلال، حيث حصد 24 لقباً كأكثر لاعب تحقيقاً للبطولات بقميص الزعيم، ويأتي على رأسها الدوري السعودي 8 مرات بالتساوي مع محمد الشلهوب.
وفق “سبورت 24”.