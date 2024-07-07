رسميًا.. الاتحاد السعودي يعلن رحيل سعد الشهري

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، رسمياً، أمس السبت، عن رحيل المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 23 عاماً سعد الشهري.
وقال اتحاد الكرة، في بيان له، إنه اتفق مع المدير الفني سعد الشهري على عدم تجديد العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وأشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بالفترة التي قضاها سعد الشهري مدرباً للأخضر الأولمبي، مثمنًا ما تحقق من منجزات للمنتخب الوطني دون 23 عاماً.
وقاد سعد الشهري الأخضر الأولمبي فنيًا منذ 2018 حقق فيها الأخضر عدداً من الإنجازات أبرزها التأهل لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، ولقب بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان، وكذلك لقب بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً 2022. وفق “سبورت 24”.
وتمنى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد للمدرب الوطني سعد الشهري دوام التوفيق والنجاح في محطاته التدريبية المقبلة.