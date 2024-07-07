الحقيل يؤكّد أهمية الشراكة السعودية – التركية

أكّد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل خلال زيارته الرسمية إلى تركيا، على أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الشركات السعودية والتركية في مجالات البيئة والطرق والنظافة وإدارة وتدوير النفايات.
وجاء ذلك خلال لقاء الحقيل مع رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية بوراك أوغلو، حيث تناولا بحث فرص التعاون وتبادل التجارب الناجحة حول استراتيجيات البلدين في تحسين بيئة الاستثمار العقاري.
كما بحث الجانبان تطوير المناطق الاقتصادية وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الربط بين الشركات السعودية والتركية في قطاع التطوير العقاري واستكشاف فرص الاستثمار الحالية والمستقبلية.
واستعرضت اجتماعات الطاولة المستديرة بين الجانبين السعودي والتركي، أبرز الفرص والمشاريع الاستثمارية الرائدة في القطاع العقاري، وتسليط الضوء على جهود المملكة في مجالات تقنيات البناء والتطوير في قطاع التشييد والبناء، ومشاريع البنية التحتية وإدارة النفايات وإعادة تدويرها.
وأعرب الحقيل خلال الاجتماعات عن تطلعه لتعميق الشراكات مع الجانب التركي، من خلال التعاون المشترك مع المقاولين والمطورين والمستثمرين في قطاع التشييد والبناء بتركيا، والمساهمة في تنفيذ وتطوير الضواحي والمشاريع السكنية الكبرى في المملكة.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل من خلال برنامج الإسكان؛ على تطوير المشاريع العقارية في المملكة مع قرابة 200 مطور عقاري من شركات القطاع الخاص، وتأهيل العديد من المطورين للدخول في المشاريع السكنية.
يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أجرى زيارة إلى تركيا خلال شهر يوليو من العام الماضي، رعى خلالها ملتقى الأعمال السعودي التركي، كما شهد توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين الجانب السعودي والشركات التركية في مجالات التطوير العقاري والإنشاءات والاستشارات الهندسية وعدد من القطاعات الاستثمارية الأخرى.