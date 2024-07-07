إحالة 11 مؤثرًا للجهات المختصة أعلنوا عن تبرعات

كشف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أنه أحال الشهر الماضي 11 مؤثرًا إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، حيث أعلنوا عن تبرعات لجمعيات أهلية دون التوضيح أن ما يتم عرضه عبارة عن مادة إعلانية أو دعائية، مدفوعة أو غير مدفوعة.
وأكد المركز حرصه على تحقيق التعاون مع كافة الجهات المعنية بما يحقق الرقابة المتكاملة على جمع وصرف التبرعات، وبما يحقق حوكمة المركز ومنظومة القطاع وحرصهم على عدم استغلال المنظمات غير الربحية، أو صورة القطاع في تحقيق المصالح الشخصية.
وشدد المركز على أهمية التزام الأفراد والمنظمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح، والأدلة والإجراءات المنظمة للقطاع غير الربحي، داعيًا الجميع إلى التواصل معه عبر قنوات العناية بالعملاء من خلال مركز الاتصال الموحد 19918، وموقعه الإلكتروني، وحساباته في شبكات التواصل الاجتماعي.
من جهة أخرى كشف المركز عن نمو القطاع غير الربحي في النصف الأول من عام 2024م، إذ سجّل القطاع 46 جمعية أهلية و 5 مؤسسات أهلية و 10 صناديق عائلية، في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية، وفي مختلف مناطق المملكة، ليكون إجمالي المنظمات غير الربحية المسجلة بالمملكة 4.942 منظمة، فيما شهد القطاع تنامي أعداد المتطوعين ليبلغ 105 آلاف متطوع.وفق “أخبار 24”.
وأشاد المركز بالجهود المبذولة في موسم حج 1445هـ من جميع جهات منظومة القطاع غير الربحي، التي أسهمت بالتعاون مع منظومة الحج والعمرة في تيسير أداء المناسك لقرابة مليوني حاج، مشيرًا إلى ما أعلنه سابقًا عن انضمامه إلى لجنة السقاية والرفادة التي تولت تنظيم الأعمال غير الربحية في السقاية والرفادة، والإشراف عليها، وتوزيع أماكن خدمة السقاية والرفادة في المشاعر المقدسة، ووضع المعايير التي يتم من خلالها الموافقة على مشاركة المنظمات غير الربحية، حيث اعتمدت اللجنة ما يزيد على 70 منظمة غير ربحية لتقديم خدمات السقاية والرفادة في موسم حج 1445هـ.