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جديد المحليات > “هيئة العقار” تطلق هويتها البصرية الجديدة
07/07/2024   2:30 م

“هيئة العقار” تطلق هويتها البصرية الجديدة

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كشفت الهيئة العامة للعقار عن هويتها البصرية الجديدة المنبثقة من الهوية الوطنية والثقافية والمعمارية السعودية، وذلك تجسيدًا لرؤية الهيئة في تنظيم وتنمية وتحسين آليات الإشراف في القطاع العقاري؛ لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي.

وأوضح المتحدث الرسمي “للهيئة” تيسير المفرج، أن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على مواصلة الهيئة دورها في تعزيز نمو القطاع العقاري بالمملكة، بالإضافة إلى التزامها برؤيتها واستراتيجيتها التي تتمثل في التمكين والشفافية والموثوقية، لتطوير القطاع وتحفيز النمو الاقتصادي فيه، مؤكدًا مواصلة الجهود في تحقيق أعلى المعايير الإشرافية والتنظيمية لضمان تحقيق المستهدفات.

وتعمل الهيئة العامة للعقار على تنظيم وتطوير القطاع العقاري في المملكة، عبر سن الأنظمة والتشريعات التي تمكّن الفاعلين في القطاع من ممارسة أعمالهم وفقًا لأعلى المعايير المعتمدة، وتسهم في تأهيل المختصين في مجالات متعددة تشمل تطوير العقارات والتمويل العقاري، بالإضافة إلى إدارة الممتلكات والاستثمار العقاري، كما تسهم في تحقيق رؤية المملكة في القطاع العقاري عبر تحقيق تنمية عقارية مستدامة وشاملة.وفق “أخبار 24”.

“هيئة العقار” تطلق هويتها البصرية الجديدة

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