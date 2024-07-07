رياح وأتربة على الرياض ومكة والمدينة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الأحد)، أن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار في أجزاء من مناطق الرياض ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان.
وقال إن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
وأشار المركز إلى ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والشمالي يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول ليلاً إلى شمالية غربية بسرعة 12-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.وفق “أخبار 24”.
كما توقع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي يصل إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط.