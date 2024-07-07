استبعاد ثلاثي النصر من معسكر البرتغال

استبعد لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي النصر ثلاثة لاعبين من السفر إلى البرتغال لإقامة المعسكر الإعدادي للموسم الكروي الجديد.
وغادرت بعثة النصر صباح اليوم الأحد إلى البرتغال من أجل إقامة معسكر الإعداد الأول قبل التوجه إلى إسبانيا.
وقرر البرتغالي كاسترو عدم استدعاء الثلاثي حمد آل منصور ونواف بوشل ومنصور الشمري، وهو ما يؤشر إلى اقتراب رحيلهم في الصيف الجاري عن صفوف “العالمي”.
كما لم يتمكن الحارس نواف العقيدي من السفر مع البعثة إلى البرتغال بسبب بعض الإجراءات الخاصة بالمغادرة، على أن يلحق خلال الساعات المقبلة بباقي اللاعبين في المعسكر. وفق “سبورت 24”.
الجدير بالذكر أن بعثة النصر قد غاب عنها الثلاثي الدولي رونالدو وبروزوفيتش ولابورت بسبب المشاركة في يورو 2024.
ويستهل النصر مشواره في الموسم الكروي الجديد بمواجهة التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.