تقييم مميز لكانتي في يورو 2024

كشف الحساب الرسمي لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” عن تقييم مميز للفرنسي نغولو كانتي لاعب فريق نادي الاتحاد، على مستوى جميع لاعبي خط الوسط في المسابقة.
وساهم كانتي في تأهل منتخب فرنسا إلى نصف نهائي يورو 2024، ليواجه نظيره الإسباني على بطاقة الترشح للمباراة النهائية.
وفقًا لحساب يورو 2024 عبر “إكس”، جاء كانتي في الترتيب الرابع من حيث أفضل لاعبي الوسط في المسابقة برصيد 26 نقطة.
وتصدر الإسباني فابيان رويز قائمة أفضل لاعب خط وسط في اليورو بـ 32 نقطة ثم الانجليزي بلينجهام بـ 29 نقطة ، والإسباني أولمو ثالثًا والفرنسي كانتي في المركز الرابع. وفق “سبورت 24”.
وانضم كانتي لصفوف نادي الاتحاد في صيف 2023 بعد نهاية رحلته مع تشيلسي.