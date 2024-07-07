فريق مشترك لتعزيز التعاون السعودي الصيني

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، تطلع الوزارة لتعزيز وتطوير الشراكة مع الصين في القطاع البلدي خلال الفترة المقبلة، وتشكيل فريق عمل مشترك لتعزيز سبل التعاون، مع تعزيز الشراكات الإستراتيجية في قطاعات التطوير العقاري والمقاولات والخدمات البلدية.
واستعرض الحقيل مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا، العلاقات الثنائية في شتى المجالات وسبل تطويرها، وبحث فرص تعزيز التعاون والشراكة في قطاعي البلدية والإسكان بين البلدين.
وتناول اللقاء الشراكات السعودية الصينية القائمة بين البلدين في قطاعي التطوير العقاري والمقاولات، التي جرى توقيعها خلال الأشهر الماضية مع مجموعة من الشركات الصينية لبناء آلاف الوحدات السكنية داخل المملكة، كما بحثت الاتفاقية الموقعة مع شركة سيتك الصينية لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج مواد البناء في المملكة.
بدوره أعرب السفير الصيني عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والدبلوماسية المثمرة التي تجمع المملكة والصين، واهتمام بلاده بتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع المملكة وخلق فرص عمل مشتركة قطاعات البنى التحتية والمقاولات. وفق “أخبار 24”.
وشهدت العلاقات السعودية الصينية خلال الفترة الماضية تطورًا كبيرًا في قطاع التطوير العقاري والإنشاءات، حيث أسفرت الزيارات الرسمية التي أجراها الحقيل عن توقيع العديد من الاتفاقيات مع كبرى الشركات الصينية لإنشاء آلاف الوحدات السكنية ضمن الضواحي السكنية التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان وإنشاء منطقة لوجستية متكاملة لإنتاج مواد البناء في المملكة.
يشار إلى أن الاتفاقيات السعودية الصينية تأتي امتدادًا للشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين والتي تم توقيعها أثناء زيارة الرئيس الصيني إلى المملكة في ديسمبر 2020 التي تضمنت خطة عمل تفعيل بنود مذكرة التعاون في مجال الإسكان.