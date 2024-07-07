المملكة تستعرض مسارات التنمية المحلية أمام العالم

تعتزم المملكة المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2024 التابع للأمم المتحدة، بوفد يضم عددًا من الوزارات والجهات الحكومية، برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، حيث ستقدم الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض، تقرير المراجعة المحلية الطوعية، والذي يوفر تحليلًا معمقًا للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في منطقة الرياض.
ويجمع المنتدى، الذي يعقد خلال الفترة من 8 إلى 18 يوليو 2024 في مدينة نيويورك، الدول لمراجعة الجهود العالمية والتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن جدول أعمال 2030، بما يعكس التزام المملكة بدمج مبادئ رؤية 2030 مع إطار العمل العالمي لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تقديمها تقارير المراجعة المحلية الطوعية هذا العام.
ويضم وفد المملكة ممثلين من 13 جهة من القطاع الحكومي، تشمل وزارات الاقتصاد والتخطيط، والطاقة، والخارجية، والبيئة والمياه والزراعة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والهيئة العامة للأمن الغذائي، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وبرنامج جودة الحياة، والمرصد الحضري لمنطقة القصيم.
وتعقد وزارة الاقتصاد والتخطيط، ضمن أعمال الوفد المشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2024م، فعالية جانبية بعنوان “تحفيز الجهود المحلية من أجل أهداف التنمية المستدامة”، تشهد مشاركة متحدثين من عدد من الجهات الحكومية والشركاء الدوليين، وستركز على استعراض الجهود المبذولة من خلال عدد من المبادرات والمشاريع المحلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تشارك وزارة البيئة والمياه والزراعة بجناح على هامش أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى 2024، تستعرض من خلاله أهمية مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، كما يستعرض الجناح تحضيرات المملكة القائمة لاستضافة مؤتمر الأطراف بدورته السادسة عشرة لمكافحة التصحر “كوب 16” ديسمبر القادم من العام الجاري في مدينة الرياض.
ويُعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى 2024 تحت شعار “تعزيز جدول أعمال 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال للحلول المستدامة والمرنة والمبتكرة”، وسيركز على مراجعات معمقة لعدة أهداف للتنمية المستدامة، تشمل القضاء على الفقر، والقضاء التام على الجوع، والعمل المناخي، وتحقيق الهدف 16 (السلام والعدل والمؤسسات القوية)، والهدف 17 (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف).
وقدمت المملكة مراجعات وطنية طوعية في المنتدى السياسي رفيع المستوى في عامَيْ 2018 و2023، مع تسليط الضوء على التقدم الكبير في مختلف مجالات التنمية المستدامة.
وشاركت المملكة في المنتدى كل عام منذ عام 2017، حيث يُعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى سنويًا منذ عام 2015 تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
وفق “أخبار 24”.