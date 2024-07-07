إعادة تفعيل مجلس الأعمال “السعودي الكندي”

ويمتلك “دليم”، الحاصل على بكالوريوس في الإدارة الصناعية، خبرات طويلة في مجال التعدين، إذ إنه عضو اللجنة الوطنية للتعدين باتحاد الغرف، ومستثمر في قطاع الخدمات المساندة في كندا، فضلًا عن كونه صاحب مبادرة ومشروع مع الجانب الكندي لاستثمار الفرص التعدينية بالمملكة، وشريكًا مؤسسًا ورئيس مجلس إدارة عدد من الشركات المحلية والعالمية.
ويتمتع اليامي، عضو مجلس إدارة الغرف التجارية في نجران، بخبرات في مجال المقاولات والموارد البشرية، كما أنه صاحب مشروع مع الجانب الكندي لتوفير الوظائف واستيراد أجهزة من كندا، بالإضافة إلى خبرة واسعة في إدارة الأعمال والتخطيط الإستراتيجي، وتقديم الاستشارات والمعلومات للشركات والمستثمرين. وفق “أخبار 24”.
وبالمثل، يمتلك “الأحمد” خبرات استثمارية كبيرة اكتسبها من توليه العديد من المناصب القيادية بعدد من الشركات السعودية والخليجية، واستثماره في مجال قطاع الأجهزة الطبية في كندا، بالإضافة إلى قيادة مبادرة للتعاون في القطاع الصحي بين البلدين.