“شطر”.. منصّة لحلّ تحديات القطاع غير الربحي

دشّن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، منصة “شطر” للابتكار، التي تُعد المجتمع الأول من نوعه في تعزيز ثقافة الابتكار على مستوى القطاع غير الربحي، بالشراكة مع مؤسسة عبدالله الراجحي الأهلية.
وتتضمن المنصة مشاركة المبدعين ورواد الأعمال والخبراء، بهدف إيجاد حلول لتحديات القطاع غير الربحي؛ والاكتشاف والتفاعل والتواصل، وتطوير الأفكار، وابتكار الحلول، واغتنام الفرص المتاحة من خلال منصّة رقمية تجمعهم؛ لتمكنهم من التواصل بشكل أسهل، وأكثر فعالية.
وتركز منصة شطر على المبدعين والخبراء، بدءًا من الفكرة وصولًا إلى حلول التحديات، كونها نافذة إبداعية لتطوير القطاع غير الربحي، ومساعدته في مواجهة التحديات.
وأشار نائب الرئيس التنفيذي للمركز المهندس عبدالمحسن بن تركي التركي، إلى مدى الحاجة لتوظيف قدرات المبدعين والمبتكرين لتقديم حلول تناسب تحديات منظمات القطاع غير الربحي، التي تسهم في تطويرها، مما ينعكس بأثر أعمق تجاه تنمية المجتمع.
وتأتي المبادرة رغبة من مؤسسة عبدالله الراجحي الأهلية في تحفيز العمل غير الربحي، وذلك بدعم ومؤازرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في سعيه للقيام بدوره في تطوير القطاع غير الربحي وتوجيه العمل فيه. وفق “أخبار 24”.
من ناحية أخرى، شهد الحفل توقيع ثلاث اتفاقيات، بين المؤسسة ووزارة الموارد البشرية بهدف تمويل وتمكين المبادرات الإستراتيجية للتنمية الشبابية، وتعزيز ثقافة الابتكار الاجتماعي في قطاع العمل الشبابي في المملكة، واتفاقية أخرى مع مجلس المؤسسات الأهلية؛ بهدف تفعيل مجتمع شطر للابتكار، بما يخدم القطاع غير الربحي، وحث المؤسسات الأهلية ومجتمعات الممارسة للتمويل، وتقديم الحلول المبتكرة.
كما تم توقيع اتفاقية مع مجلس الجمعيات الأهلية التي تهدف إلى حث الجمعيات الأهلية والمجالس الفرعية التخصصية للتسجيل والمشاركة، وجمع التحديات التي تواجه الجمعيات، وتعزيز التعاون فيما بينها لتقديم حلول مبتكرة من خلال مجتمع شطر للابتكار.