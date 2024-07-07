“تاسي” أخضر و”الأبحاث والإعلام” يتصدر الارتفاعات

أنهى مؤشر السوق جلسة اليوم (الأحد)، على ارتفاع بنسبة 0.3% ليغلق عند 11689 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال.
وتصدر سهم الأبحاث والإعلام، ارتفاعات السوق، بنسبة 10% عند 236.60 ريال، فيما ارتفع سهم أكوا باور بنسبة 1% عند 365 ريالا.
فيما أنهت أسهم ميدغلف للتأمين، والوطنية للتأمين، والعربية، ودار المعدات، وساسكو، وينساب، والوطنية للتعليم، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوحت بين 4 و8%.
في المقابل، تصدر سهم الإعادة السعودية، تراجعات السوق اليوم، بنسبة 7% عند 25.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 2.3 مليون سهم، فيما أغلق سهم سابك للمغذيات، عند 113.20 ريال، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين. وفق “أخبار 24”.
وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، ارتفع صندوق مشاركة ريت بنسبة 8% عند 5.16 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 1.3 مليون وحدة.