الاتحاد يقدم عرضاً لضم حارس مرمى تشيلسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن دخول حارس تشيلسي الإنجليزي كيبا أريزابالاجا ضمن دائرة اهتمام إدارة نادي الاتحاد، للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية.
وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن الاتحاد قدم عرضا كبيرا للتوقيع مع كيبا أريزابالاجا، الذي طلب المزيد من الوقت قبل الرد على العرض.
وأوضحت أن عروض الدوري السعودية، عادة ما تكون لها فترة صلاحية، للحصول على رد من اللاعب في أسرع وقت، مشيرة إلى وجود كيبا على طاولة نادي ريال مدريد الإسباني.وفق “سبورت 24”.
وأشارت إلى أن النادي اللندني لن يمانع رحيل الحارس كيبا خلال الانتقالات الصيفية.