8 رياضيين يحصلون على الجنسية السعودية

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ على منح الجنسية السعودية لعدد من الرياضيين في الكثير من الرياضات المختلفة.
وجاءت موافقة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على منح الجنسية السعودية لبعض الرياضيين في ظل توجه المملكة لتطوير القطاع الرياضي المستهدف لرؤية 2023، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، يحفظه الله.
وشملت أسماء الرياضيين الذين تم منحهم الجنسية السعودية حسب حيفة “الرياضية”، أسماء كل من لاعبة كرة القدم الأمريكية مريم التميمي، وحارس ضمك والرائد السابق عبدالباسط سليمان عبدالله، ومحمد بن داود تولو لاعب ألعاب القوى. وفق “سبورت 24”.
كما مُنحت الجنسية لكل من العدّاء عبدالله أبكر محمد، وثنائي التنس البريطاني عيسى شير علي، والفرنسية ميسان حسين، و شيرجيو موسى عارف لاعب الغولف، و السورية تسنيم القصاب في لعبة الملاكمة التايلندية.