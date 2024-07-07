نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > الشباب يستهدف حارس يونايتد السابق
07/07/2024   9:31 م

الشباب يستهدف حارس يونايتد السابق

+ = -
47

دخل الإسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، ضمن اهتمام أحد الأندية السعودية خلال الانتقالات الصيفية 2024.

وقال الصحفي الإيطالي المتخصص في انتقالات اللاعبين، رودي جاليتي، عبر حسابه على موقع التواصل “إكس”، إن نادي الشباب أجرى محادثات مع خيا لمحاولة ضمه في صفقة انتقال حر.

وأوضح جاليتي، أن حارس المرمى الإسباني يقوم حاليا بتقييم العروض المقدمة له، في سوق الانتقالات الصيفية 2024.

وكان دي خيا غادر مانشستر يونايتد في يونيو العام الماضي، عندما انتهى عقده بعد 12 عامًا في أولد ترافورد.

وسيكون انتقال دي خيا مجانا إلى فريقه المقبل، لكن راتبه الباهظ سيكون عقبة، حيث كان آخر راتب أسبوعي له في يونايتد 375 ألف جنيه إسترليني.وفق “سبورت 24”.

ومن المتوقع أن يضطر النجم الإسباني إلى خفض مطالبه المالية، بالنظر إلى تقدمه في السن، وحقيقة غيابه عن اللعبة لمدة عام كامل، وسيكون نجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق أيضًا، حريصًا على الاستقرار في إسبانيا.

الشباب يستهدف حارس يونايتد السابق

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885305946.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com