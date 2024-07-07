الشباب يستهدف حارس يونايتد السابق

دخل الإسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، ضمن اهتمام أحد الأندية السعودية خلال الانتقالات الصيفية 2024.
وقال الصحفي الإيطالي المتخصص في انتقالات اللاعبين، رودي جاليتي، عبر حسابه على موقع التواصل “إكس”، إن نادي الشباب أجرى محادثات مع خيا لمحاولة ضمه في صفقة انتقال حر.
وأوضح جاليتي، أن حارس المرمى الإسباني يقوم حاليا بتقييم العروض المقدمة له، في سوق الانتقالات الصيفية 2024.
وكان دي خيا غادر مانشستر يونايتد في يونيو العام الماضي، عندما انتهى عقده بعد 12 عامًا في أولد ترافورد.
وسيكون انتقال دي خيا مجانا إلى فريقه المقبل، لكن راتبه الباهظ سيكون عقبة، حيث كان آخر راتب أسبوعي له في يونايتد 375 ألف جنيه إسترليني.وفق “سبورت 24”.
ومن المتوقع أن يضطر النجم الإسباني إلى خفض مطالبه المالية، بالنظر إلى تقدمه في السن، وحقيقة غيابه عن اللعبة لمدة عام كامل، وسيكون نجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق أيضًا، حريصًا على الاستقرار في إسبانيا.