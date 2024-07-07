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رياضة > ديبالا يعود لدائرة اهتمام النصر
07/07/2024   9:31 م

ديبالا يعود لدائرة اهتمام النصر

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كشفت تقارير صحفية إيطالية عن عودة ظهور اسم لاعب روما الإيطالي، الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا ضمن دائرة اهتمام نادي النصر، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية .

وأكد موقع “توتو سبورت” الإيطالي، أن النصر وضع ديبالا مرة أخرى ضمن اهتماماته في الصيف الجاري، لمزاملة كريستيانو رونالدو كما كان الحال في أيام يوفنتوس.

وأشار إلى أن نادي النصر قدم عرضا كبيرا لديبالا، لمدة 3 سنوات، براتب سنوي 20 مليون يورو، موضحا أن قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم الأرجنتيني مع روما تبلغ نحو 12 مليون يورو ومتاح فقط حتى 31 يوليو الجاري.وفق “سبورت 24”.

وكان فريق روما قد تعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا في يوليو 2022 قادما من يوفنتوس، ويرتبط بعقد حتى 2025.

ديبالا يعود لدائرة اهتمام النصر

رياضة
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