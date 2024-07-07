قدوس يحسم موقفه من الانتقال لـ “روشن”

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف لاعب وست هام، الدولي الغاني محمد قدوس، من العروض التي تلقاها من أندية الدوري السعودي للمحترفين في فترة الانتقالات الصيفية 2024.
وأكد قدوس في تصريحاته عبر صحيفة “ماركا” الإسبانية، أنه مستمر مع فريقه الإنجليزي هذا الصيف، مشيرا إلى أنه متحمس لوصول المدرب الجديد لفريقه جولين لوبيتيجي.
وأشار إلى أن فريقه يسعى حاليا إلى العودة للمسابقات الأوروبية، بعد فشلهم في التأهل خلال الموسم الماضي.
وواصل: “أتمنى أن أواصل التحسن تحت قيادة مدربنا الجديد، فهو يريد أن يجعل الفريق يصل لمستوى آخر وهو ما يريده جميع اللاعبين”.وفق “سبورت 24”.
وانضم النجم الغاني لصفوف وست هام خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023، قادما من أياكس أمستردام، ويرتبط بعقد مع وست هام يونايتد يمتد حتى يونيو 2026.