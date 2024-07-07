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رياضة > يوفنتوس يُحبط صفقة الاتحاد المنتظَرة
07/07/2024   9:31 م

يوفنتوس يُحبط صفقة الاتحاد المنتظَرة

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قرر تياجو موتا، المدير الفني لفريق نادي يوفنتوس الإيطالي، الإبقاء على اللاعب ماتياس سولي، ضمن صفوف فريق “السيدة العجوز”.

وارتبط اسم يولي بصفقات الاتحاد منذ يناير الماضي، في الوقت الذي تجددت فيه رغبة “العميد” في الحصول على خدمات اللاعب بالصيف الجاري.

وكان أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس قد استقر على الاستغناء عن خدمات الجناح الأرجنتيني الشاب إلا أن رحيله عن تدريب الفريق الإيطالي أبقى اللاعب ضمن الصفوف.وفق “سبورت 24”.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية إن موتا أبدى التمسك بماتياس سولي ضمن صفوف “اليوفي” ويرفض التفريط في خدماته.

يوفنتوس يُحبط صفقة الاتحاد المنتظَرة

رياضة
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