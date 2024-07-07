أمير ‫الباحة يوجه بتكثيف جهود إخماد حريق العقبة

وجه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بدعم فرق الدفاع المدني التي تعمل لإخماد الحريق الذي نشب في أحد الجبال المحاذية لطريق عقبة الباحة، من خلال مشاركة جميع الجهات الحكومية أعضاء لجنة الدفاع المدني الرئيسية لتكثيف الجهود الرامية إلى سرعة إخماد الحريق.
كما وجه أمير منطقة الباحة مدير الدفاع المدني بالمنطقة بمتابعة جميع الإجراءات النظامية لمعرفة مسببات الحريق.
وتعمل فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق الذي أسهمت الرياح النشطة في سرعة انتشاره دون وجود إصابات.
يذكر أن فرق الدفاع المدني ما زالت تعمل ميدانيًا على إخماد الحريق الذي نشب في جبال عقبة الباحة، وانتشر بفعل الرياح والحشائش منذ عصر قبل أمس الجمعة. وفق “أخبار 24”.