شطب اسم ممارس صحيّ لانسحابه من مناوبته

عاقبت وزارة الصحة، أحد المخالفين في منطقة تبوك بشطب اسمه من سجل المرخَّص لهم والغرامة، لانسحابه من مناوبته المحددة من جدول المناوبات بالمستشفى بلا عذر مقبول.
وأوضحت الوزارة أن العقوبة شملت تأديب الممارس الصحي، بشطب اسمه من سجل المرخص لهم، وعدم جواز التقديم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء، وغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال.
وجاء القرار استناداً إلى المادة 32 من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، فيما تمت إحالة المخالف للجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية الرادعة بحقه، حيث شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية. وفق “أخبار 24”.
ويُذكر أن فِرَق الالتزام بوزارة الصحة تُجري جولات رقابية وتفتيشية دورية، وتتابع ما يتم نشره في المنصات الاجتماعية المتنوعة للحفاظ على سلامة المرضى وعلى الصحة العامة.