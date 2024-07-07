سجن وتغريم 8 وافدين لسرقتهم كيابل كهرباء

أنهت نيابة الأموال، إجراءات التحقيق مع تشكيل عصابي مكون من ثمانية وافدين متهمين بسرقة كيابل نحاسية وكهربائية.
وأوضحت النيابة العامة، أن إجراءات التحقيق أظهرت أن النمط الإجرامي الذي قام به المتهمين تمثل في سرقتهم كيابل كهربائية وإخفاءها داخل مكان مستأجر لهذا الغرض تمهيداً لبيعها.
وأفادت بأنه جرى إيقاف المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة والقرائن الدالة على اتهامهم، وصدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، ومعاقبتهم بأحكام قضائية تصل إلى السجن عشر سنوات، وإلزامهم بالتعويض عن الأضرار الناتجة من الجريمة، وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء محكوميتهم. وفق “أخبار 24”.
وأكدت النيابة العامة حرصها وسعيها في مكافحة الجرائم بكل صورها وأشكالها، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وأن من يخالف الأنظمة؛ فإنه واقع تحت المساءلة الجزائية المشددة.