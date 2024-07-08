آل الشيخ: رؤية ولي العهد تُراهن على الشباب بصناعة المحتوى

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المُستشار تركي آل الشيخ، أن توجيهات القيادة تدعم دومًا وجود الشباب السعودي في كل المشاريع التنموية؛ حتى يكونوا رواد المستقبل وصانعي المحتوى المقبل الذين تستمد منهم البلاد ثروتها الوطنية في هذا المجال.
وقال في حوار تلفزيوني في قناة MBC مصر: إن رؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تقضي بأن يكون خلف كل المشاريع شباب سعوديون يتعلمون في كل تخصص بحيث يكون هناك جيش سعودي في صناعة المحتوى بعد سنتين أو ثلاث على أعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية.
وأضاف أن رؤية المملكة 2030 تستهدف استقطاب أفضل الكفاءات التي تسهم في رفع الناتج المحلي وتعزز الاقتصاد، كما أثنى على الشراكة مع مصر في عالم الإنتاج والسينما، والتي قدمت خبرات كبيرة في الترفيه والسياحة، مشيرا إلى أن الشقيقة مصر لديها خبرة فنية وباع طويل في الترفيه والسينما شكلت ركيزة عربية مهمة.
وقال آل الشيخ عبر برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب بأن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين عراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان، قد جعل التغيير يشمل كل مناحي الحياة في المملكة، وقد أسس هذا للعديد من المشاريع المهمة وقدم فضاءات عربية وعالمية للاستثمار والترفيه، نقلت المملكة إلى المراكز الأولى عالميًا في السياحة والترفيه وجودة الحياة.
وكشف آل الشيخ أن ولي العهد جعل “فريق الرؤية” يعمل تحت شعار “كلنا يد واحدة”، في كل الأعمال الكبيرة التي تخدم المملكة والعالم العربي، وكشف أن القيادة حرصت أن يتواجد الشباب السعودي في كل المشاريع، وأن يتم الاستفادة منهم في أمور كثيرة. وفق “أخبار 24”.
وتطرق المستشار إلى تفاصيل دعم ورعاية صندوق (بيج تايم) وهيئة الترفيه لعدد من الأفلام والمسلسلات والإنتاجات الضخمة، مشيرًا إلى أنه أصبح لدينا ثلاثة فنانين وصلوا إلى أعلى عائد أجر سيسجل في تاريخ الوطن العربي وهم أحمد حلمي وكريم عبدالعزيز وأحمد عز.
وشدد المستشار على ضرورة التعاون ضد القرصنة “يدًا بيد” لكونها تُضر بالأعمال، وتُضر الاستمرارية، ومن المفترض على الجهات الحكومية في العالم العربي والشركات أن تقوم بتفعيل دورها ضد القرصنة.
وفي شأن آخر، قال المستشار إن كل تجاربنا في تقديم الحضارة الفرعونية في العالم العربي لم ترتقِ للمستوى المطلوب، وإن الكثير من الأعمال شابها تزوير للحضارة الفرعونية، معربًا عن أمنيته بتنفيذ مشروعين؛ الأول فيلم عن الحضارة الفرعونية والثاني عن الملك فاروق.