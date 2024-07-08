نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > رسمياً.. الاتفاق يضم مدالله العليان حتى 2028
08/07/2024   10:12 ص

رسمياً.. الاتفاق يضم مدالله العليان حتى 2028

+ = -
61

أعلن مجلس إدارة نادي الاتفاق، رسميا، ضم مد الله العليان، مدافع اتحاد جدة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حتى عام 2028.

ونشر نادي الاتفاق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، فيديو للإعلان عن الصفقة رسميا، وعلق عليه قائلا: “صيف الاتفاق يبدأ بهالطلّة.. حي الله مدالله”.

كما نشر الاتفاق صورا من توقيع العقود مع اللاعب، وكتب عليها: “الفارس الجديد وقع.. مدالله العليان ينضم رسميًا لصفوف فارس الدهناء”. وفق “أخبار 24”.

وفي نفس السياق أعلن نادي الاتحاد رحيل لاعبه، وتوجه له بالشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وكان العليان قد انضم إلى الاتحاد، في يناير 2022، قادما من الهلال، ومثل الفريق الأصفر في 67 مباراة، على مدار موسم ونصف الموسم.

رسمياً.. الاتفاق يضم مدالله العليان حتى 2028

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885306021.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com