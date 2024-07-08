رسمياً.. الاتفاق يضم مدالله العليان حتى 2028

أعلن مجلس إدارة نادي الاتفاق، رسميا، ضم مد الله العليان، مدافع اتحاد جدة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حتى عام 2028.
ونشر نادي الاتفاق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، فيديو للإعلان عن الصفقة رسميا، وعلق عليه قائلا: “صيف الاتفاق يبدأ بهالطلّة.. حي الله مدالله”.
كما نشر الاتفاق صورا من توقيع العقود مع اللاعب، وكتب عليها: “الفارس الجديد وقع.. مدالله العليان ينضم رسميًا لصفوف فارس الدهناء”. وفق “أخبار 24”.
وفي نفس السياق أعلن نادي الاتحاد رحيل لاعبه، وتوجه له بالشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق.
وكان العليان قد انضم إلى الاتحاد، في يناير 2022، قادما من الهلال، ومثل الفريق الأصفر في 67 مباراة، على مدار موسم ونصف الموسم.