“مهرجان الدار” يفتح أبوابه بقرية الموسى التراثية

انطلق مهرجان الدار بقرية الموسى التراثية بنسخته الثانية، وسط حضور كثيف من الأهالي والزوار، بعدما جرى تدشينه بمشاركة وكيل إمارة منطقة الباحة المهندس جديع القحطاني.
وأوضح المشرف العامّ على قرية الموسى التراثية المهندس هاشم سيحان، أن المهرجان سيشهد أنشطة ترفيهية وثقافية وسياحية مستمدة من بيئة الباحة وإرثها التاريخي، إضافة إلى فعاليات وعروض منوعة مستوحاة من تراث الباحة الأصيل تستمر على مدار 20 يوماً.
ويهدف المهرجان إلى تنشيط الجانب السياحي والتعريف بتاريخ المنطقة والاعتزاز بتراثها وموروثها والمحافظة عليه من الاندثار، حيث يحتوي على أكثر من 16 فعالية تتمثل في العروض الشعبية، والخط العربي، ورسم القرية التراثية، وبنات الدار، والأسر المنتجة، ومهارة وحرفة، وأمسية الدار، وصورة من الدار، ودكان القحم، وعروس الدار، وسفان الدار، وألعاب هوائية للأطفال، وفعاليات منوعة للأطفال، والمطبخ الحي، والحبوب والزراعة، وتأملات تراثية. وفق “أخبار 24”.