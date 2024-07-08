افتتاح جسر “المدينة الحضرية” بحائل

افتتح أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، جسر المدينة الحضرية، الذي نفذته أمانة حائل لربط المدينة الحضرية بالطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة على وادي الأديرع، وتم الانتهاء منه في وقت قياسي لم يتجاوز 10 أشهر.
وأشاد أمير حائل بإنجاز المشروع في وقت قياسي، خلال تجواله في موقع الجسر، الذي يعد نموذجاً من النماذج المضيئة التي تجسد حرص القيادة الحكيمة على تنمية الوطن وتحقيق الرفاهية لأبنائه من خلال دعمها السخي وتسخير الإمكانات كافةً؛ لتحقيق التطلعات.
وشكر أمين المنطقة المهندس سلطان بن حامد الزايدي الذي حضر الافتتاح أمير المنطقة على حرصه ومتابعته المستمرة لمشاريع وأعمال الأمانة في ظل الدعم السخي والعطاء غير المحدود من قبل الحكومة الرشيدة.
وأضاف “الزايدي” أن المشروع نُفذ بإشراف من أمانة المنطقة عن طريق إحدى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، بتكلفة تزيد عن 52 مليون ريال، وجرى الانتهاء منه قبل المدة المحددة وفي وقت قياسي لم يتجاوز 10 أشهر، ويتكون المشروع من اتجاهين في كل اتجاه 3 حارات مرورية بعرض 9.9 متر، وممر مشاة بعرض 3 أمتار، وممر للدراجات بعرض 2.55م متضمنا الخدمات الكهربائية ووسائل السلامة اللازمة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن طول الجسر يبلغ 306 أمتار طولية مزدوجة، منسجماً مع التوجه التطويري الشامل لمدينة حائل بكونها مدينة عصرية سياحية جذابة، مبيناً أن المشروع يُعَد إضافة نوعية للمدينة ومشاريع أنسنة الحياة وتحسين شبكة المرور بالمنطقة وتقليل المدة اللازمة لمستخدمي الطريق.