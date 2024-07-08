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رياضة > محترف النصر: الكرة السعودية تنمو بشكل كبير
08/07/2024   10:12 ص

محترف النصر: الكرة السعودية تنمو بشكل كبير

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أكد محترف فريق النصر، النجم البرازيلي أليكس تيليس، أن قائد الفريق كريستيانو رونالدو، أحد أسباب انضمامه إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وقال تيليس في تصريحات لشبكة “TNT Sports”: “عامي الأول مع النصر كان رائعا.. كرة القدم في السعودية تنمو بشكل كبير.. ولديهم في السعودية نية لنقل الدوري للعالم بأسره”.

وأضاف تيليس: “هناك أشخاص يتحدثون عن دوري روشن بسلبية وهم في الأساس لم يتابعوه ولا يعرفونه. جودة السعوديين قوية وأنا سعيد كوني جزءاً من المشروع”.

وأوضح النجم البرازيلي: “عندما حصل اهتمام من النصر من أجل التعاقد معي اتصل بي الأسطورة كريستيانو رونالدو، وتحدثنا وأردت أن أعرف كيف تسير الأمور بالنادي”. وفق “أخبار 24”.

وأكد تيليس: “قال لي رونالدو تعال إلى النصر، وكان جزءًا مهمًا في التعاقد.. الدون شخص ذكي في طريقة اللعب وأيضًا في رؤية كرة القدم”.

وأشار: “كريستيانو رونالدو هو شخص تنافسي ويقودنا ويقود النصر دائمًا إلى الانتصارات، فهو لاعب مهووس بالنتائج وينقل لنا هذا الهوس أيضا”.

محترف النصر: الكرة السعودية تنمو بشكل كبير

رياضة
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