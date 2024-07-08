محترف النصر: الكرة السعودية تنمو بشكل كبير

أكد محترف فريق النصر، النجم البرازيلي أليكس تيليس، أن قائد الفريق كريستيانو رونالدو، أحد أسباب انضمامه إلى الدوري السعودي للمحترفين.
وقال تيليس في تصريحات لشبكة “TNT Sports”: “عامي الأول مع النصر كان رائعا.. كرة القدم في السعودية تنمو بشكل كبير.. ولديهم في السعودية نية لنقل الدوري للعالم بأسره”.
وأضاف تيليس: “هناك أشخاص يتحدثون عن دوري روشن بسلبية وهم في الأساس لم يتابعوه ولا يعرفونه. جودة السعوديين قوية وأنا سعيد كوني جزءاً من المشروع”.
وأوضح النجم البرازيلي: “عندما حصل اهتمام من النصر من أجل التعاقد معي اتصل بي الأسطورة كريستيانو رونالدو، وتحدثنا وأردت أن أعرف كيف تسير الأمور بالنادي”. وفق “أخبار 24”.
وأكد تيليس: “قال لي رونالدو تعال إلى النصر، وكان جزءًا مهمًا في التعاقد.. الدون شخص ذكي في طريقة اللعب وأيضًا في رؤية كرة القدم”.
وأشار: “كريستيانو رونالدو هو شخص تنافسي ويقودنا ويقود النصر دائمًا إلى الانتصارات، فهو لاعب مهووس بالنتائج وينقل لنا هذا الهوس أيضا”.