واحة الملك سلمان تزود الطلاب بمهارات السوق

تزود واحة الملك سلمان للعلوم، الطلبة بمعلومات أكثر تقدماً عن التقنيات المهمة في سوق العمل واختيار التخصص الجامعي، وكذلك المهارات الأساسية التي يحتاجها سوق العمل، ما يساعدهم على اختيار المسار العلمي والمهني المناسب.
ويتعرف الطلبة في الواحة على الموضوعات الأربعة ذات الأولوية في البحث والتطوير وهي الطاقة والصناعة والبيئة والاستدامة والصحة واقتصاديات المستقبل والتقنيات المرتبطة بها، حيث بلغ زوار معرض المسارات العلمية أكثر من 15 ألف طالب وطالبة خلال الربع الأخير من عام2023م، ونحو 7 آلاف خلال الربع الأول من عام 2024م.
وتعتبر الواحة حاضنة للمعرفة وهي وجهـة علمية وثقافية وسـياحية تناسب الصغار والكبار حيث تحوي قاعات علمية، تغطي المجالات التي تتمتع فيها المملكة بمكانة عالمية وهي الطاقة والصناعات التحويلية والماء والبيئة والأرض والمعادن والاتصالات وتقنية المعلومات والفضاء.
وتحوي الواحة مسرحًا متخصصًا تُعرَض فيه أفلام علمية ترفيهية ومسابقات ولقاءات تفاعلية، وقبة سماوية، وتنظم الواحة أنشطة تفاعلية تشمل الحوارات العلمية، وورش العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات وفعاليات. وفق “أخبار 24”.
وتعمل واحة الملك سلمان للعلوم على تخطيط برامجها وفعالياتها بما يخدم مستهدفات المملكة الطموحة لتعظيم فرص الاستثمار في الاقتصاد المعرفي، من خلال تعزيز ثقافة ومهارات الإجادة في العلوم والتقنية والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM)، وتوظيفها في الإبداع، وريادة الأعمال، علاوةً على الأنشطة والفعاليات الموجهة للمعلم والطلاب.