النفط ينخفض والذهب قرب أعلى مستوى

وأدى احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة إلى تهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في حين قام المستثمرون بتقييم احتمال تعطل إمدادات الطاقة الأمريكية بسبب العاصفة المدارية بيريل.
وأغلقت موانئ كوربوس كريستي وهيوستن وجالفستون وفريبورت وتكساس سيتي أمس (الأحد)، استعدادا للعاصفة المدارية بيريل، التي يمكن أن تتطور إلى إعصار من الفئة الثانية، بعد وصولها إلى اليابسة في وسط ساحل تكساس بين جالفستون وكوربوس كريستي في وقت لاحق اليوم (الاثنين).
ويمكن أن يؤدي إغلاق الموانئ إلى توقف مؤقت لصادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وشحنات النفط إلى المصافي، وتوصيل وقود السيارات من تلك المصانع.
وقال محلل آي.جي المقيم في سيدني، توني سيكامور، إن أسعار النفط تلقت دعما أيضا الأسبوع الماضي بفضل آمال خفض أسعار الفائدة في أعقاب بيانات أمريكية يوم الجمعة الماضي، أظهرت تراجع التضخم وتباطؤ نمو الوظائف.
ويمكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط الخام.
من جهة أُخرى تراجعت أسعار الذهب اليوم (الاثنين)، لكنها ظلت قرب أعلى مستوى في أكثر من شهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، بعد بيانات أمريكية ضعيفة عززت احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في سبتمبر. وفق “أخبار 24”.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2386.58 دولار للأوقية (الأونصة) بعد صعوده إلى أعلى مستوى منذ 22 مايو. وانخفضت العقود الآجلة للذهب 0.2% إلى 2393.80 دولار للأوقية.
وأظهرت بيانات يوم (الجمعة)، أن البطالة بالولايات المتحدة بلغت أعلى مستوى في عامين ونصف العام بنسبة 4.1%؛ مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 31.15 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.3% إلى 1024 دولارا للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 1017.78 دولار للأوقية.