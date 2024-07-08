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جديد المحليات > منع دخول الشاحنات إلى طريق العمارية بالرياض
08/07/2024   10:14 ص

منع دخول الشاحنات إلى طريق العمارية بالرياض

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قرر مرور الرياض منع دخول الشاحنات إلى طريق العمارية، من تقاطع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع تقاطع طريق الملك خالد باتجاه الغرب.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، في بيان مقتضب اليوم (الاثنين)، أنه سيتم رصد المخالفين آليًا.

من جهة أخرى نفذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، حيث ضبطت خلال الفترة (الأحد 30 يونيو – السبت 6 يوليو 2024) 1094 دراجة آلية مخالفة، بينها 132 دراجة بمنطقة الرياض و78 بمنطقة المدينة المنورة و40 بالعاصمة المقدسة و13 بالمنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.

منع دخول الشاحنات إلى طريق العمارية بالرياض

جديد المحليات
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