“العليان” يوجه رسالة لجماهير الاتحاد

وجه لاعب اتحاد جدة السابق، مدالله العليان، رسالة إلى جماهير فريقه، بعد انتقاله لنادي الاتفاق رسميا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وانتقل العليان إلى الاتفاق بموجب عقد يمتد حتى 4 مواسم، وذلك بعد مسيرة ناجحة مع العميد حقق فيها لقب الدوري والسوبر.
وقال العليان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “بعد سنوات جميلة قضيتها بين أسوار الاتحاد أغادر اليوم، وأنا أحمل الكثير من الذكريات والمحبة”.
وتابع: “شكرا جماهير الاتحاد لما وجدته منكم من دعم.. شكرا زملائي نجوم العميد شكرا لرجال الاتحاد ورؤسائه ..شكرا لكل من وقف معي طوال فترة تواجدي في هذا النادي.. أتمنى لكم التوفيق دوما”. وفق “أخبار 24”.
كما وجه رسالة لجماهير الاتفاق، قائلا: “اليوم أبدأ محطة جديدة مع الاتفاق، نحو تحقيق تطلعات جماهيره الكبيرة بإذن الله.. شكراً لإدارة النادي على ثقتها متمنياً أن أقدم ما يرضي طموحاتهم”.