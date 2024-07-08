الطب الاتصالي يعيد قلب مريض إلى الحياة

أنقذت عيادة الطب الاتصالي في مستشفى الملك خالد بالخرج، حياة مقيم خمسيني فاقدٍ للوعي، في مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم.
وبعد عمل الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة في مستشفى الدلم، تم التواصل مع استشاري ورئيس قسم القلب بمستشفى الملك خالد الدكتور تامر عسكر؛ عبر تقنية الطب الاتصالي، والذي شخّص الحالة بأنها ذبذبة بطينية غير مستقرة وجلطة بالشريان التاجي للقلب.
ووجه الدكتور عسكر بضرورة التدخل العاجل، وإجراء صدمات كهربائية، وتزويد المريض بمذيبات للجلطة، وأدوية لتنظيم نبضات القلب، وبهذه الإجراءات السريعة تم إنقاذ حياة المقيم وعودته للحالة الطبيعية، مع استقرار نبضات القلب لديه، حيث تمت متابعة حالته إلى أن تم نقله لمدينة الملك سعود الطبية بالرياض لاستكمال رحلته العلاجية. وفق “أخبار 24”.
وكانت وثيقة صادرة عن وزارة الصحة أظهرت اجتياز 23 شركة مرحلة التأهيل المسبق، للمنافسة على تنفيذ مشروع “الطب الاتصالي”، الذي يهدف لخدمة مجموعة من وحدات العناية المركزة التابعة لوزارة الصحة “عن بُعْد”، الذي يهدف إلى تطوير وتشغيل خدمات وحدات العناية المركزة عن بُعد في خمس مناطق، ما سيسهم في تغطية نقص الأطباء والاستشاريين وطاقم التمريض المتخصص للعناية المركزة، وتأمين العلاج والتشخيص بشكل سريع وفعال.