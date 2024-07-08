13.7 مليار ريال قيمة أمتعة القادمين للمملكة

قدّرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حجم الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة، بـ153.4 ألف طن، وتبلغ قيمتها الإجمالية 13.7 مليار ريال.
وفي شأن جمركي منفصل؛ تصدرت الصين قائمة الدول المصدرة للمملكة حسب القيمة في عام 2023م، بواردات تقدر بـ12,004 ألف طن، قيمتها 138.3 مليار ريال، تلتها أمريكا بـ2,382 ألف طن واردات، بقيمة 48.9 مليار ريال، وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بـ2,768 ألف طن بقيمة 34.7 مليار ريال.
وحلّت الهند بالمرتبة الرابعة بواردات تُقدر بـ5,469 ألف طن بقيمة 31.9 مليار ريال، وجاءت ألمانيا بالمرتبة الخامسة بواردات تتجاوز 1,110 آلاف طن قيمتها 26.2 مليار ريال، وسويسرا بالمرتبة السادسة بـ46.9 ألف طن واردات قيمتها 24 مليار ريال، وجاءت إيطاليا بالمرتبة السابعة بـ885.8 ألف طن قيمتها 19.4 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.
وطبقاً لبيانات الجمارك؛ حلّت فرنسا بالمركز الثامن بين الدول الموردة للمملكة، بواردات تقدر بـ343.6 ألف طن قيمتها 14.4 مليار ريال، والبرازيل في المرتبة التاسعة بـ5,044.8 ألف طن بقيمة 13.4 مليار ريال، أما كوريا الجنوبية فجاءت عاشراً بـ898.5 ألف طن قيمتها 12.9 مليار ريال.