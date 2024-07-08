تداول 42 مليار سهم بالنصف الأول بقيمة تريليون ريال

كشفت شركة تداول السعودية، أن القيمة المتداولة للأسهم في السوق الرئيسية “تاسي” خلال النصف الأول 2024م، بلغت 1,023.37 مليار ريال، لـ 64.15 مليون صفقة تم تنفيذها.
وأوضحت أن مؤشر “تاسي” أغلق في نهاية النصف الأول 2024م عند مستوى 11,679.50 نقطة، بارتفاع 220.52 نقطة 1.92% مقارنة بإغلاق النصف الأول للعام السابق، وقد كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الفترة في يوم 2024/03/21م عند مستوى 12,835.65 نقطة.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية النصف الأول 2024م 10,055.72 مليار ريال، مسجلة انخفاضا بلغت نسبته 7.81% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، فيما بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال النصف الأول 2024م، 1,023.37 مليار ريال، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 72.07% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.
وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال النصف الأول، 42.18 مليار سهم مقابل 332 مليار سهم تم تداولها خلال النصف الأول 2023، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 21.04%.
أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال النصف الأول 2024م، فقد بلغ 64.15 مليون صفقة مقابل 41.68 مليون صفقة تم تنفيذها خلال النصف الأول 2023م، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 53.91%.
وشهد النصف الأول إدراج عدد من الشركات في السوق الرئيسية تضمنت، شركة مجموعة إم بي سي، وشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية، وشركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية، وشركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقیه، وشركة مياهنا، والشركة السعودية لحلول القوى البشرية، وشركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية، وشركة رسن لتقنية المعلومات. وفق “أخبار 24”.
وجاءت الشركات الخمس الأكثر نشاطا من حيث عدد الصفقات خلال النصف الأول 2024، على النحو التالي: شركة أرامكو السعودية بعدد بأكثر من 2 مليون صفقة، وسال بـ1.4 مليون صفقة، وأديس بـ1.2 مليون صفقة، وإس تي سي بـ1.1 مليون صفقة، والراجحي 1.1 مليون صفقة.
ومن حيث عدد الأسهم المتداولة، جاءت شركة شمس بالمرتبة الأولى بـ3.78 مليار سهم، تلتها أرامكو بـ 3.59 مليار، ثم أنعام القابضة بـ 2.57 مليار سهم ، وأمريكانا بـ1.98 مليار سهم ، والباحة بـ 1.89 مليار سهم.
أما من حيث قيمة الأسهم فتصدرت شركة أرامكو القائمة بـ 104 مليارات ريال، تلاها الراجحي بـ 46 مليار ريال، وسال بـ 33 مليار ريال، والأهلي بـ 24 مليار ريال، وعذيب للاتصالات بـ 22 مليار ريال.