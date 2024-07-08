مارتين بلانكين رئيساً تنفيذياً لـ”نيو للفضاء”

عيّن مجلس إدارة مجموعة نيو للفضاء برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، خبير الاتصالات العالمي مارتين بلانكين في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة.
وتسعى مجموعة نيو للفضاء – وهي شركة سعودية رائدة في قطاع الفضاء- الى تقديم خدمات فضائية من السعودية الى العالم عبر أقمار صناعية من مختلف المدارات. وستقوم المجموعة بالاستثمار في الشركات الناشئة التي تقدم حلول مبتكرة فيما يتعلق بالفضاء والاتصالات الفضائية، وسوف تقوم أيضا بعقد اتفاقيات مع شركات فضائية عالمية وتوطين الأنشطة الرئيسية في هذا القطاع. وبدورها كداعم رئيسي للابتكار، تهدف المجموعة لأن تصبح نموذجاً ملهماً وأن تقود العالم لمستقبل أفضل عن طريق تطوير إمكانات هذا القطاع الواعد.
ويتمتع بلانكين بخبرة واسعة في قطاع الاتصالات والتقنية تزيد على 25 عاماً، والتي تؤهله للعب دور فعّال وحيوي للنهوض بالمجموعة ويحدث فرقاً كبيراً في أدائها.
وشغل بلانكين العديد من المناصب التنفيذية والاستشارية قبل قدومه إلى المجموعة أبرزها منصب الرئيس التنفيذي في ” إكسا انفراستركشر” والتي توفر منصة بنية تحتية رقمية تربط بين أوروبا وأمريكا الشمالية. كما شغل منصب مستشار أول في وكالة استشارات البنية التحتية العالمية “سكويرد كابيتال” و المدير العام للمجموعة والرئيس التجاري في شركة ” تيلسترا” بالإضافة الى كونه عضواً في لجنتها التنفيذية، وعُِين أيضا مديراً تنفيذاً لـ ” تيلسترا قلوبل” والتي تحولت تحت قيادته لشركة تقدم خدمات رائدة في آسيا والمحيط الهادئ.
وقال مارتين بلانكين: “إنه لشرف حقيقي أن أقود مجموعة نيو للفضاء في فترة يشهد فيها قطاع الفضاء تحولات سريعة مع فرص واسعة للتطور والتغيير ما يجعل توقيت إطلاق المجموعة مثالياً. نؤمن أننا من خلال وضع احتياجات العملاء في صميم كل ما نقوم به وعبر الاستفادة من الأصول الحالية في القطاع إلى جانب الاستثمار في تنمية القدرات الجديدة، سنكون قادرين على أن نصبح علامة تجارية فعالة ومنافسة في اقتصاد الفضاء العالمي وشركة وطنية مؤثرة في قطاع الفضاء العالمي”. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مجموعة نيو للفضاء مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وتركز على الفرص الاستراتيجية والتجارية في قطاع الفضاء. وتهدف إلى الاستثمار في الشركات الناشئة وتنمية رواد الأعمال في مجالات تقنية الفضاء في المملكة والعالم. وتماشياً مع رؤية السعودية لعام 2030، تدعم المجموعة التطلعات الوطنية لتنمية أصول صندوق الاستثمارات وتوطين التقنيات ونقل المعرفة. وتعمل على تعزيز مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الفضاء وتوفير الفرص لتحقيق التنوّع وزيادة فرص العمل وتسريع تحول اقتصاد المملكة.