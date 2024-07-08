المرور: سداد المخالفة خلال 30 يوماً للاستفادة من التخفيض

أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يجب سداد المخالفات المرورية في غضون 30 يوماً للاستفادة من تخفيض الـ25%، أو سدادها خلال 60 يوماً بقيمة المخالفة الفعلية دون الاستفادة من التخفيض.
وبيّن المرور أن المادة (75) من نظام المرور تنص على أن للمخالف حق الاعتراض على المخالفة أو تسديدها خلال 30 يوماً من إبلاغه بها بنسبة تخفيض 25% من قيمة المخالفة.
وأضاف أنه يجب سداد المخالفة أو طلب تمديد مهلة السداد لمدة 90 يوماً عبر منصة “أبشر”، لافتاً إلى أنه سيتم الحجز والتنفيذ على قيمة المخالفة في حال انتهاء المدة دون طلب التمديد.
ونبّه المرور المستخدمين إلى أنه يتم إقرار الحجز والتنفيذ على قيمة المخالفة فقط، في حالة عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مهل السداد المقررة، وذلك طبقاً للمادة (75) من نظام المرور. وفق “أخبار 24”.
وبدأت الإدارة العامة للمرور في 18 أبريل الماضي بتنفيذ التوجيهات السامية بتخفيض المخالفات المرورية المتراكمة قبل التاريخ المذكور بنسبة 50% والجديدة بنسبة 25%، حيث تمتد مهلة سداد المخالفات المتراكمة حتى 18 أكتوبر 2024.