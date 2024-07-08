رئيس نادٍ برازيلي: السعودية ستصبح المركز العالمي لكرة القدم

قال رئيس نادي أغواس دي سانتا باربارا البرازيلي، تشارلز كاردوزو، إن المملكة العربية السعودية في طريقها لتصبح المركز العالمي لكرة القدم.
وأوضح كاردوزو في تصريحاته لصحيفة “ذا صن” البريطانية، أن أوروبا تفقد بعضاً من سحرها ونجومها الكبار، والعديد منهم انتقل إلى السعودية التي أصبحت هدفاً لعديدٍ من الرياضيين على مستوى عال.
وتابع أن هناك رواتب عالية ونمط حياة ذا جودة عالية، الأهم من ذلك، أن السعودية هي دولة لا تعيش وتتنفس كرة القدم فحسب، بل لديها الأموال والموارد اللازمة لتصبح قوة عظمى”.
وأكد أن نجم ليفربول محمد صلاح؛ ولاعب مانشستر سيتي كيفين دي بروين، ربما لم يتلقيا عروضا للانضمام إلى الدوري السعودي حتى الآن، لكنهما يمكن أن ينتقلا إلى هناك في نهاية المطاف. وفق “أخبار 24”.
وأشار رئيس نادي أغواس إلى أن السعوديين مجهزون بشكلٍ جيد ويبنون صناعة ستدوم لفترة طويلة ويتخذون قرارات تجارية مدروسة ويخطّطون دائمًا للمستقبل.