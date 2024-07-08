“الموارد” تكمل المرحلة الأولى من “التحقق المهني”

أكملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المرحلة الأولى من خدمة “التحقق المهني” ضمن برنامج “الاعتماد المهني” وتغطية 128 دولة، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية من خلال منصة إلكترونية موحدة تشرف عليها الوزارة.
تنظيم سوق العمل ورفع مستوى جودة الوظائف والخدمات في السوق
وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 195، ويهدف إلى التأكد من حصول العامل الوافد على المؤهلات الأكاديمية العلمية الموثوقة وامتلاك العامل الوافد الخبرات العملية والمهارات التي يطلبها سوق العمل السعودي قبل دخوله إلى المملكة.
وأكدت الوزارة أنها تركز على المهن ذات المهارة العالية بالإضافة إلى التحقق من مواءمة المؤهل العلمي مع المستوى والمجال التعليمي وفق معايير معتمدة كالتصنيف السعودي الموحد للمهن والتصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، وأن هذه الخدمة مؤتمتة بالكامل عبر منصة موحدة للتحقق المهني وفق إجراءات مبسطة وسريعة. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في إكمال مراحل خطة تنفيذ أعمال “التحقق المهني” وتغطية 160 دولة حول العالم لجميع المهن، وتشمل المهن الهندسية والصحية وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأن “التحقق المهني” يسهم بشكل مباشر في ضمان عدم تدفق العمالة الوافدة غير المؤهلة لسوق العمل، ورفع جودة بيانات المؤهلات والمهارات للعمالة الوافدة.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذه الخدمة إلى تنظيم سوق العمل ورفع مستوى جودة الوظائف والخدمات في سوق العمل، وتعزيز مستوى الإنتاجية.