تعاون “لوجستي” بين المملكة ورومانيا

تعتزم المملكة التعاون مع رومانيا في مجال الخدمات اللوجستية، بموجب مذكرة تفاهم وقعتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية مع وزارة النقل والبنية التحتية الرومانية.
تتضمن مذكرة التفاهم تبادل السياسات واللوائح بحوكمة الخدمات اللوجستية
جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير النقل والبنية التحتية الروماني سورين ميهاي غريندينو، وذلك في إطار زيارته الرسمية لجمهورية رومانيا، والتي شهدت التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل ودعم الخبرات وآخِر التطورات في القطاع اللوجستي، بما في ذلك المناطق اللوجستية والمرافق والمراكز والمشاريع والبنية التحتية ووكلاء الشحن والخدمات اللوجستية التعاقدية.
وتتضمن مواءَمة وتبادل سياسات ولوائح الخدمات اللوجستية فيما يتعلق بحوكمة الخدمات اللوجستية والامتثال وخطط تمكين القطاع وترخيص الخدمات والأنشطة اللوجستية. وفق “أخبار 24”.
وحضر اللقاء، كل من وزير البحث والابتكار والرقمنة الروماني بوقدان قرويا إيفان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى رومانيا الدكتور محمد عبدالغني محمد خياط، والوفد المرافق لوزير النقل والخدمات اللوجستية.