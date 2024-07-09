200 مليون ريال أرباح إكسترا بالنصف الأول

حققت الشركة المتحدة للإلكترونيات إكسترا، أرباحًا قدرها 200.4 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2024، بنسبة نمو قدرها 37.1%، مقارنة بأرباح 146.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.
وقالت الشركة، في بيان على “تداول”، إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع الإيرادات خلال الفترة الحالية بنسبة 9.8% مقابل نفس الفترة من العام الماضي لتسجل 3,49 مليار ريال مقابل 3,18 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي؛ وذلك نتيجة نمو مبيعات قطاع التجزئة بسبب استقرار الطلب في السوق السعودي ونمو خدمات التمويل الاستهلاكي.
وأشارت إلى أن إجمالي الربح في النصف الأول من 2024 ارتفع بنسبة 12.1% ليبلغ 733 مليون ريال، مقابل 653 مليون ريال بنفس الفترة من العام الماضي. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن ارتفاع الإيرادات يأتي على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية نتيجة زيادة مصاريف احتساب مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة بـ 19 مليون ريال ومصاريف التمويل للفترة الحالية بـ 8 ملايين ريال عن نفس الفترة من العام الماضي.