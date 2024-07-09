النفط يقلص خسائره والذهب يرتفع

استقرت أسعار النفط، في التعاملات الصباحية اليوم (الثلاثاء)، بعد أن جاءت الأضرار الناتجة عن الإعصار “بيريل” الذي ضرب مركزاً رئيسياً لإنتاج النفط في ولاية تكساس الأمريكية أقل من المتوقع؛ مما هدأ المخاوف إزاء اضطراب الإمدادات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات إلى 85.79 دولار للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 82.35 دولار.
وشهدت المصافي الكبرى على طول ساحل الخليج الأمريكي تأثيرات ضئيلة من الإعصار بيريل، الذي ضعفت قوته وتحول إلى عاصفة مدارية بعد بلوغه ساحل ولاية تكساس؛ الأمر الذي خفف من مخاوف السوق بشأن مخاطر اضطراب الإمدادات في تكساس حيث يتم إنتاج 40% من النفط الخام الأمريكي.
ويراقب المتعاملون في السوق أيضاً الوضع في الشرق الأوسط؛ بحثاً عن المزيد من الإشارات التي من شأنها أن تؤثر على قطاع الطاقة.
وانخفضت أسعار النفط 1% أمس (الاثنين)، وسط آمال بأن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في قطاع غزة في تقليل المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الخام العالمية.
كما تلقت السوق دعماً من شحنات الخام السعودي الكبيرة التي تعاقد عليها مشترون آسيويون؛ إذ من المتوقع أن يرتفع حجم الصادرات إلى الصين في أغسطس، للمرة الأولى منذ أربعة أشهر.
وعلى صعيد المعدن النفيس؛ ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء، في حين تراجع الدولار مع ترقب المستثمرين لشهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمام الكونجرس وبيانات التضخم لشهر يونيو لتقييم الخطوة التالية للمركزي الأمريكي.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية صباح اليوم 0.2 % إلى 2363.71 دولار للأوقية (الأونصة). في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2369.80 دولار.
ومن المقرر أن يدلي باول بشهادته أمام الكونجرس على مدى يومين، وسيبدأ في وقت لاحق اليوم بمجلس الشيوخ، قبل أن يذهب إلى مجلس النواب غداً (الأربعاء).
وحوم الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في عدة أسابيع مقابل مجموعة من العملات الرئيسية؛ مما يجعل المعدن الأصفر أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وأظهر تقرير الوظائف يوم الجمعة ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.1 %. وتتوقع الأسواق فرصة قدرها 77 % لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر وخفضاً آخر بحلول ديسمبر المقبل، وفقاً لخدمة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي.إم.إي”.
ويزداد الإقبال على شراء الذهب الذي لا يدر عائداً مع انخفاض أسعار الفائدة.
وينتظر المتعاملون في السوق أيضاً بيانات مؤشري أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين لشهر يونيو والمقرر صدورها يومي الخميس والجمعة على التوالي. وفق “أخبار 24”.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 31.02 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1% إلى 1006.35 دولار، بينما ربح البلاديوم 1.1% إلى 1020.20 دولار.