“البحوث القانونية” يطلق برنامج مستشار المستقبل

أطلق مركز الدراسات والبحوث القانونية النسخة الثانية من برنامج مستشار المستقبل؛ للإسهام في بناء كفايات وطنية من حديثي التخرج بتخصص القانون عبر رحلة من التدريب العملي المكثف مع فريق من الخبراء والمستشارين.
ويمتد البرنامج على مدار 12 شهرًا ويهدف إلى تأهيل القدرات القانونية الشابة وتنمية معارفها ومهاراتها في مجالات الاستشارات القانونية والنظامية وإعداد التشريعات، بالتعاون مع الجهات الرائدة في مجال القانون.
ويشترط للمتقدم للبرنامج أن يكون سعودياً حديث التخرج لعامي 2023 – 2024م، ويحمل درجة البكالوريوس في تخصص القانون بمعدل أكاديمي لا يقل عن (3.75/5 أو 2.75/4) أو ما يعادلها، وألا تتجاوز سنه 27 سنة وألا تكون لديه خبرة عملية تزيد على 6 أشهر بعد المؤهل الأكاديمي، وألّا يكون على رأس عمل أو مرتبطًا ببرنامج دراسي، بالإضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية بما لا يقل عن درجة 4.5 في اختبار IELTS أو درجة 70 في اختبار STEP أو درجة 460 في اختبار TOEFL أو ما يعادلها.
ويوفر البرنامج العديد من المزايا، من أبرزها الالتحاق ببرامج تدريبية والتطوير الشخصي والمهني، والعمل تحت إشراف خبراء ومستشارين لاكتساب خبرات مميزة في التشريع القانوني، بالإضافة إلى الحصول على مكافأة شهرية وتأمين طبي للمتدرب وعائلته.
ويبدأ استلام طلبات التقديم للبرنامج عبر منصة التقديم في الموقع الإلكتروني للمركز يوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2024م وتمتد فترة استلام الطلبات حتى يوم الاثنين الموافق 29 يوليو 2024م ليتم بعدها اعتماد طلبات التقديم الأولية المطابقة للشروط، ثم إجراء اختبارات القدرة المعرفية والقانونية، لتختتم مرحلة التقديم بالمقابلات الشخصية والكشف الطبي والمتطلبات الرسمية.
ويأتي الإعلان عن إطلاق النسخة الثانية من البرنامج تحقيقًا لالتزام المركز بإثراء البيئة القانونية في المملكة، وذلك من خلال تبنيه للعديد من المبادرات الإثرائية وبرامج التدريب والتطوير.